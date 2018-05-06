نيجيريا: مقتل 45 على الأقل في هجوم على إحدى القرى… والسبب مجهول

قال مسؤول بالشرطة النيجيرية، اليوم الأحد، إن 45 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في هجوم على قرية شمالي نيجيريا.

يأتي الهجوم كأحدث واقعة ضمن سلسلة حوادث تكشف مدى الوجود الأمني في أجزاء من البلاد، بحسب رويترز.

© REUTERS / Emmanuel Braun مقتل 18 شخصا وإصابة 22 آخرين إثر 3 هجمات انتحارية شمال شرقي نيجريا

كان الرئيس محمد بخاري تعهد في انتخابات 2015 بتحقيق الأمن في أكبر اقتصاد بأفريقيا وأكثر دولها سكانا، أحد أسباب فوزه. لكن الرئيس يواجه صعوبات في الوفاء بوعوده ويسعى حاليا للفوز بفترة رئاسة ثانية في فبراير/ شباط 2019.

ولم يتضح السبب وراء الهجوم الذي تعرضت له قرية جواسكا في ولاية كادونا الشمالية يوم السبت، لكن القرية تقع بالقرب من منطقة تشتهر باللصوص وقطع الطرق.

وقال أوستين ايوار قائد شرطة كادونا لرويترز عبر الهاتف:

انتشلنا 12 جثة بالأمس وانتشلنا اليوم 33 جثة.