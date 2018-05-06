محامي ترامب لا يستبعد دفع أموال لنساء غير ستورمي دانيالز

أوضح رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يستبعد احتمالية أن تكون أموال قد دفعت لنساء أخريات غير ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، لالتزام الصمت بشأن مزاعم ضد ترامب.

وقال جولياني لتلفزيون "إيه.بي.سي" إنه ليس لديه علم ما إذا كان محامي ترامب السابق مايكل كوهين دفع أموالا أخرى.

وأضاف "أعتقد أنه لو كانت الضرورة تقتضي ذلك، فقد فعل. لقد دفع كوهين أموالا من أجل الرئيس أو قام بعمل من أجل الرئيس".

وتقول ستورمي دانيالز إنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب في 2006، وهو ما ينفيه الرئيس الأمريكي.

وقد يؤدي الكشف عن دفع مبالغ أخرى إلى تعقيد الأمور بالنسبة لترامب، الذي نفى في البداية علمه بدفع أموال إلى دانيالز.

وكان جولياني قد قال يوم الجمعة إن المبلغ الذي دفعه كوهين إلى دانيالز، وقدره 130 ألف دولار، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016 لا ينتهك قوانين الحملة الانتخابية، وإن هذا المبلغ كان سيدفع حتى لو كان ترامب غير مرشح للرئاسة.

وخلال مقابلة مع فوكس نيوز في وقت سابق هذا الأسبوع، ربط جولياني هذه المبالغ بالحملة الانتخابية وأقر للمرة الأولى بأن ترامب كان على دراية بالأموال التي دفعت.