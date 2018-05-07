رئيس كازاخستان: جيشنا مستعد لصد التهديدات الخارجية

قال الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف، خلال حضور عرض عسكري جنوبي البلاد، إن بلاده تعمل بشكل مستمر لزيادة الاستعداد القتالي لقواتها المسلحة وتعزيز قدرات الجيش الدفاعية.

الماتا — سبوتنيك. وأضاف نزارباييف، للمشاركين في العرض العسكري اليوم الاثنين: "منذ حصولها على الاستقلال، تنتهج كازاخستان سياسة سلمية متسقة وثابتة، لكن الحقائق الجيوسياسية تؤكد ضرورة أن نكون على استعداد بشكل دائم".

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وأكد نزارباييف، أن الحكومة تقدم أقصى قدر من الدعم وتهتم بتعزيز قدرة الجيش على أساس منتظم بشراء الأسلحة الحديثة والتقنيات العسكرية، كما تم بنجاح إطلاق عدد من نماذج التقنيات العسكرية الهامة والمعدات، وتحديث نظام الإدارة العسكرية.

وتابع: "هدفنا إنشاء جيش حديث قابل للتنقل محترف للغاية، ولدى كازاخستان من أجل ذلك الإمكانية والموارد المناسبة".

وتابع: "الجيش الكازاخي اليوم يقف بثبات للحفاظ على استقلال البلاد، ويعزز بنجاح الأمن الجماعي في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وينفذ بشكل مناسب مهام حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة".

ويجري في قاعدة "أوتار" بمنطقة زامبيل جنوبي كازاخستان، عرضا عسكريا بمناسبة يوم المدافع عن الوطن، الذي يصادف يوم 7 مايو، وهو اليوم الذي وقع فيه نزارباييف، عام 1992 مرسوم إنشاء القوات المسلحة الوطنية.