سلوفاكيا تصدر ورقة نقدية خاصة في يوم النصر

أصدرت السلطات السلوفاكية ورقة نقدية خاصة بمناسبة عيد النصر، بقيمة صفر يورو. وسيتم إطلاقها في يوم الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة والسبعين لإنتهاء الحرب العالمية الثانية في 9 أيار/ مايو من العام الجاري.

© Sputnik . Skrynnikov موسكو... أول ظهور لأحدث صاروخ في عيد النصر

وستظهر العملة النقدية في السوق يوم 8 أيار/ مايو. وتظهر على الورقة النقدية دبابة " LT-38" والنصب التذكاري للمجلس الوطني للانتفاضة السلوفاكية الموجود في مدينة بانسكا بيستريكا، حيث قامت ثورة ضد القوات النازية في عام 1944 في تلك المدينة.

وستباع العملة النقدية بسعر 2 يورو، في حين سيتم إصدار 5000 ورقة فقط.

وإلى الآن تم طلب مسبق لأكثر من نصف الكمية من قبل هواة جمع العملات، وسيتم بيع ما تبقى منها من خلال أجهزة الصراف الآلي المثبتة على أراضي متحف الأسلحة الاستراتيجية.

ويمنع استخدام الورقة النقدية الخاصة في عمليات البيع والشراء، وفي نفس الوقت فقد تم تصنيعها من نفس المواد التي تدخل في عملة اليورو.