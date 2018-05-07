روحاني: إيران ستقاوم بضراوة إذا أرادوا الحد من نفوذها في المنطقة والعالم

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستندم على أي قرار بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، مضيفا، أن طهران ستقاوم بضراوة الضغوط الأمريكية الرامية إلى الحد من نفوذها في الشرق الأوسط.

قال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء "إذا أرادوا التأكد من أننا لا نسعى لامتلاك قنبلة نووية فقد قلنا لهم مرارا وتكرارا أننا لا نسعى ولن نسعى… لكن إذا ما أرادوا إضعاف إيران والحد من نفوذها سواء في المنطقة أو في العالم فستقاوم إيران بضراوة"، بحسب "رويترز".

© AFP 2018 / Majid Asgaripour هكذا سترد إيران إذا انسحب ترامب من "الاتفاق النووي"

وكان روحاني قال أمس الأحد خلال كلمة له في مدينة سيزوار إن "الولايات المتحدة ستندم ندما تاريخيا إذا ما خرجت من الاتفاق النووي"، مؤكدا "إيران لن تتفاوض مطلقا حول قدراتها الصاروخية".

وأضاف روحاني "الأمم المتحدة صادقت على هذا الاتفاق، كلنا متحدون ومتفقون على أن الخطوة التي قُمنا بها كانت خطوة صحيحة".

هذا وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في تموز/يوليو 2015 و تم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي في حال الالتزام بها، ترفع العقوبات المالية الاقتصادية المفروضة سابقا على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.