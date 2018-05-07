أمريكا تشعر بالعجز أمام السلاح الروسي "كينجال"

وأشار العديد من الأفراد العسكريين رفيعي المستوى في البنتاغون إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك حماية من الأسلحة الروسية الفائقة للصوت، وفق صحيفة " Military Watch ".

هذا لا يستطيع الجيش الأمريكي اعتراض الصواريخ ذات سرعة تبلغ أكثر من 3 ماخ (هو عدد دون وحدة، يشار إليه ب Ma، وهو يُمثّل النّسبة بين السّرعة المحليّة لمائع ما وسرعة الصّوت في نفس ذلك المائع)، في حين أن الصواريخ الروسية الأخيرة يمكن أن تصل إلى خمسة وعشرة ، وحتى 20 ماخ.

وأضاف الخبراء العسكريون إلى أن الولايات المتحدة غير قادرة على التعامل حتى مع الصواريخ السوفيتية من طراز " SCUD" والتي لا تصل سرعتها إلى سرعة الصوت.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن أن نظام الدفاع الجوي "كينجال" (خنجر) الذي تفوق سرعته سرعة الصوت والذي يمكنه ضرب الهدف عن بعد أكثر من 2000 كلم، قد عبر بنجاح مرحلة الاختبارات وبدأ في 1 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتنفيذ مهام قتالية- تجريبية في مطارات المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية.