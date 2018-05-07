ترامب: دبلوماسية جون كيري مع إيران "غير شرعية"

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الاثنين 7 مايو / آيار: "الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج إلى دبلوماسية الظل، التي يمكن أن يقودها جون كيري للتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي"، مضيفا: "وزير الخارجية الأسبق كان من المشاركة في صناعة الفوضى منذ البداية، في إشارة إلى الاتفاق النووي".
والتقي جون كيري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مرتين خلال شهر، بحسب صحيفة "بوسطن غلوب" الأمريكية، التي أشارت إلى أن الرجلين يسعيان لإنقاذ الاتفاق الذي استمر التفاوض لإبرامه حوالي عام في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وغادر كيري منصبه قبل أكثر من عام عندما تولي ترامب منصبه عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016، لكنه ينتقد محاولات الإدارة الحالية التخلي عن الاتفاق النووي والتلويح بالانسحاب منه.
The United States does not need John Kerry’s possibly illegal Shadow Diplomacy on the very badly negotiated Iran Deal. He was the one that created this MESS in the first place!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018
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