ترامب: دبلوماسية جون كيري مع إيران "غير شرعية"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن دبلوماسية وزير الخارجية الأسبق جون كيري مع إيران غير شرعية، مشيرا إلى أنه كان أحد المشاركين في الاتفاق النووي، الذي يصفه بالأسوأ على الإطلاق.

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الاثنين 7 مايو / آيار: "الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج إلى دبلوماسية الظل، التي يمكن أن يقودها جون كيري للتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي"، مضيفا: "وزير الخارجية الأسبق كان من المشاركة في صناعة الفوضى منذ البداية، في إشارة إلى الاتفاق النووي".

© REUTERS / Stefanie Loos ألمانيا وفرنسا واثقتان بضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

ومن المحتمل أن يعلن ترامب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران في 12 مايو/أيار الجاري، وهو ما تحذر منه طهران والعديد من الأطراف الدولية

والتقي جون كيري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مرتين خلال شهر، بحسب صحيفة "بوسطن غلوب" الأمريكية، التي أشارت إلى أن الرجلين يسعيان لإنقاذ الاتفاق الذي استمر التفاوض لإبرامه حوالي عام في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وغادر كيري منصبه قبل أكثر من عام عندما تولي ترامب منصبه عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016، لكنه ينتقد محاولات الإدارة الحالية التخلي عن الاتفاق النووي والتلويح بالانسحاب منه.