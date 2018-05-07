ترامب: لهذا السبب يهاجمون مديرة الـ"سي آي إيه" الجديدة

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين 7 مايو/ آيار، إن سبب الهجوم الذي تتعرض له هاسبيل بعدما تولت منصبها الجديد هو صرامتها في التعامل مع الإرهابيين.
وأعلن ترامب تعيين جينا هاسبيل في منصب مدير الـ"سي آي إيه" في 13 مارس/ آذار الماضي، خلفا للمدير السابق مايك بومبيو، الذي تولي منصب وزير الخارجية.
وعملت هاسبيل في الـ"سي آي إيه" لمدة 30 عاما، تولت خلالها منصب نائب مدير الوكالة، وظلت في تعمل مع مايك بومبيو مدة عام كامل، وتعتبر أن قرار تعيينها في هذا المنصب بمثابة شرق كبير.
My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018
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