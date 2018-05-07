ترامب: لهذا السبب يهاجمون مديرة الـ"سي آي إيه" الجديدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جينا هاسبيل، التي عينها مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" تتعرض لهجوم كبير بسبب مواقفها الصارمة وقوتها في التعامل مع الإرهابيين.

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين 7 مايو/ آيار، إن سبب الهجوم الذي تتعرض له هاسبيل بعدما تولت منصبها الجديد هو صرامتها في التعامل مع الإرهابيين.

© AFP 2018 / Saul Loeb ترامب يعين جينا هاسبيل مديرا لـ"سي آي إيه" خلفا لـمايك بومبيو

وقال ترامب: "هذه الأوقات غاية في الخطورة، وهي شخصية مؤهلة جدا، لكن "الديمقراطيون لا يريدونها لأنها قوية في التعامل مع الإرهابيين"، مضيفا: "لقد ربحت جينا هاسبيل".

وأعلن ترامب تعيين جينا هاسبيل في منصب مدير الـ"سي آي إيه" في 13 مارس/ آذار الماضي، خلفا للمدير السابق مايك بومبيو، الذي تولي منصب وزير الخارجية.

وعملت هاسبيل في الـ"سي آي إيه" لمدة 30 عاما، تولت خلالها منصب نائب مدير الوكالة، وظلت في تعمل مع مايك بومبيو مدة عام كامل، وتعتبر أن قرار تعيينها في هذا المنصب بمثابة شرق كبير.