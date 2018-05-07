بوتين يعتزم حضور اجتماع مجلس الدوما لمناقشة ترشيح مدفيديف رئيسا للوزراء

قال المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم حضور اجتماع مجلس الدوما يوم غد الثلاثاء حيث من المقرر مناقشة ترشيح دميتري مدفيديف لمنصب رئيس الوزراء.