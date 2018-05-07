انفجار "غامض" يهز إيران... وحديث عن "جسم فضائي"

أكد رضا عنايتي، المدير العام لدائرة الشؤون الأمنية في محافظة مازندران شمالي إيران، أن انفجارا وقع في مدينة قائم بالمحافظة، فيما لا يزال سببه قيد الدراسة.

ورفض المسؤول الأمني احتمال أن يكون الانفجار قد نجم عن تدخل بشري، موضحا أنه لم يتم العثور على أي حطام في مكان وقوع الحادث.

© AP Photo / إيران ترد على التهديد الإسرائيلي باغتيال الأسد

ولفت عنايتي إلى أن البقايا الوحيدة لهذا الحادث عبارة عن تراب ورماد فقط حيث يتم فحص الرماد في المختبر حاليا، وفقا لوكالة " فارس " الإيرانية.

وعما إذا كان الانفجار ناجما عن ارتطام نيزك بالأرض، قال المسؤول الأمني في إيران إن هذا الاحتمال يتم دراسته حاليا.

وأشار عنايتي إلى أن بقايا الانفجار لا تحتوي على بقايا مواد انفجارية، موضحا أن الانفجار أسفر عن تهشم زجاج النوافذ في المنطقة.

ووصف عنايتي الانفجار بأنه كان صوتيا فقط وأنه وفق التجارب السابقة، هناك احتمال أن يكون ناجم عن سقوط نيزك، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسباب فور الانتهاء من الدراسات اللازمة.