البيت الأبيض: ترامب لن يحضر شخصيا افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسافر إلى إسرائيل لحضور افتتاح المقر الجديد للسفارة الأمريكية في القدس.

ومن المقرر أن يوفد ترامب وفدا يحضر الافتتاح المقرر له 14 مايو/أيار، يضم وزير الخزانة ستيفن منوتشين وجاريد كوشنر صهر ترامب وايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، واللذين يعملان مستشارين للرئيس في البيت الأبيض.