مجلس الأمن ينظر في تقرير منظمة حظر الكيميائي حول دوما خلال أسبوعين

أعلنت رئيسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، مندوبة بولندا الدائمة لدى الأمم المتحدة، جوانا فرونيتسكايا، اليوم الاثنين، 7 مايو/ أيار أنه يمكن النظر في تقرير خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الحادث الكيميائي المزعوم في مدينة دوما السورية، في غضون أسبوعين.

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقالت فرونيتسكايا للصحفيين: "أنهت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية معايناتها لمكان الحادث، والآن نحن ننتظر التقرير حول ذلك، في غضون أسبوعين".

© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds المقداد: آلية التحقيق بالسلاح الكيميائي فشلت ولا شرعية لأي لجان دون موافقة مجلس الأمن الدولي

ويذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد أكدت الأسبوع الماضي، بأن خبراءها أنهوا عملهم في مدينة دوما، وأخذوا العينات المطلوبة وأرسلوها إلى المختبر، وأن تحليل العينات يستغرق ما لا يقل عن 3 إلى 4 أسابيع.

وأوضحت المنظمة بأنها لا تستطيع الإبلاغ بشكل محدد، عن توقيت تحضير التقرير الذي يتضمن نتائج التحليل المتعلقة بحادث دوما المزعوم.

وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية قد اتهمت دمشق في استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في مدينة دوما السورية، ونفت السلطات السورية ضلوعها بذلك، فيما اعتبرت موسكو ذلك ذريعة مختلقة لتوجيه ضربات صاروخية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ضد سوريا، وفي مصلحة الفصائل المتشددة.

ونفت السلطات السورية بشكل قاطع ضلوعها بحادث دوما الكيميائي المزعوم، فيما اعتبرته موسكو ذريعة مختلقة لتهيئة الظروف من أجل توجيه ضربة عسكرية من قبل الغرب ضد سوريا.