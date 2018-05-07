مجلس الأمن ينظر في تقرير منظمة حظر الكيميائي حول دوما خلال أسبوعين

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقالت فرونيتسكايا للصحفيين: "أنهت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية معايناتها لمكان الحادث، والآن نحن ننتظر التقرير حول ذلك، في غضون أسبوعين".
وأوضحت المنظمة بأنها لا تستطيع الإبلاغ بشكل محدد، عن توقيت تحضير التقرير الذي يتضمن نتائج التحليل المتعلقة بحادث دوما المزعوم.
وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية قد اتهمت دمشق في استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في مدينة دوما السورية، ونفت السلطات السورية ضلوعها بذلك، فيما اعتبرت موسكو ذلك ذريعة مختلقة لتوجيه ضربات صاروخية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ضد سوريا، وفي مصلحة الفصائل المتشددة.
ونفت السلطات السورية بشكل قاطع ضلوعها بحادث دوما الكيميائي المزعوم، فيما اعتبرته موسكو ذريعة مختلقة لتهيئة الظروف من أجل توجيه ضربة عسكرية من قبل الغرب ضد سوريا.
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