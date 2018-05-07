الرئيس الصربي: صربيا بحاجة إلى الغاز الروسي عبر خط "التيار التركي"

أنقرة — سبوتنيك. وقال فوتشيتش، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "أريد تهنئة تركيا على التنفيذ الناجح لمشاريع خطوط أنابيب الغاز "تاناب" وخصوصا "التيار التركي"، ونحن بحاجة لشراء الغاز، وفي حال إذا أغلقت أوكرانيا خط الغاز عبر أراضيها، فإن صربيا وتركيا سوف تصبحان أكثر ارتباطا".
وتدرس شركة "غازبروم" الروسية، خيارين لإكمال مد أنابيب خط "التيار التركي"، عبر بلغاريا وصربيا، أو من خلال اليونان وإيطاليا.
وكانت شركة غازبروم الروسية قد أعلنت في نهاية الشهر الماضي (أبريل/ نيسان) في بيان لها عن انتهاء بناء الجزء البحري من من خط أنابيب "التيار التركي"، مشيرة إلى سرعة وتيرة البناء، ويخطط أصحاب المشروع إلى نقل 31.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
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