ترامب يهنئ بوتين بتولي منصب رئيس روسيا الاتحادية

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، 7 مايو/ أيار، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوليه منصب رئيس روسيا الاتحادية.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز: "الرئيس قام بتهنئته وينتظر قدوم وقت تتحسن فيه العلاقات مع روسيا".

هذا وجرت في الكرملين اليوم الاثنين، مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا لولاية رابعة مدتها 6 سنوات، وخلال مراسم تنصيبه وصف بوتين، الفترة الحالية بأنها عصر التغيير العاصف، داعيا لاستخدام كل الإمكانيات لحل القضايا الداخلية والقيام باختراق تكنولوجي ورفع مستوى الحياة في روسيا، شاكرا المواطنين الروس على دعمهم الصادق الذي أظهروه له في الانتخابات الرئاسية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، قد أعلنت فوز بوتين، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بحصوله على نسبة 76.69 من أصوات الناخبين.