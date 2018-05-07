أمام فضائح زوجها... ميلانيا ترامب تكثف تواجدها في البيت الأبيض بهذه المبادرة (فيديو)

أطلقت ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين 7 مايو/أيار الجاري، رسميا مبادرة طال انتظارها من جانبها، بشأن دعم الأطفال في أن يكونوا أفرادا صالحين في المجتمع.

وأشارت ترامب إن حملتها التي تحمل اسم "Be Best" أو "كن أفضل"، ستركز على الأمور المتعلقة برفاهية الطفل، وتأثير وسائل الإعلام الاجتماعية عليه، وإساءة استخدام الأطفال للمواد الأفيونية، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

© REUTERS / BRIAN SNYDER زوجة إيمانويل ماكرون تتحدث عن ميلانيا ترامب "السجينة الساحرة"

وتهدف حملة ترامب الجديدة، لتوفير التوعية العامة للآباء والأمهات وغيرهم من البالغين، من أجل تعليم الأطفال حول كيف أن يكونوا مواطنين صالحين، بما في ذلك أن يكونوا طيبين، أو غير متسلطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر، والابتعاد عن المخدرات والعناية بأنفسهم.

وقالت ميلانيا ترامب في كلمتها، بمناسبة إطلاقها لمبادرة "Be Best": "بصفتي أم وسيدة أولى، يساورني القلق من أنه في عالم اليوم ذو الإيقاع السريع والمتصل ببعضه البعض بفضل وسائل التكنولوجيا، فإن يمكن للأطفال أن يكونوا أقل استعدادا للتعبير عن مشاعرهم أو إدارتها، وفي كثير من الأحيان يتحولون إلى أشكال من السلوك التدميري أو الإدماني مثل البلطجة وإدمان المخدرات أو حتى الانتحار".

وتابعت ميلانيا ترامب: "أشعر بقوة أنه كبالغين، يمكننا وينبغي لنا أن نكون أفضل في تعليم أطفالنا حول أهمية وجود حياة صحية ومتوازنة".

وأردفت في كلمتها التي ألقتها في حديقة الورود في البيت الأبيض: "إذا استمعنا حقا إلى ما يقوله أطفالنا، سواء مخاوفهم أو أفكارهم، فبإمكاننا نحن البالغين أن نوفر لهم الدعم والأدوات التي يحتاجون إليها لكي يصبحوا بالغين سعداء ومنتجين يساهمون بشكل إيجابي في المجتمع ومجتمعاتهم العالمي".

Melania Trump speaks from the White House Rose Garden to discuss her formal platform. Live updates: https://t.co/DCSpnXMeGY https://t.co/FZP2R9im4O — CNN (@CNN) May 7, 2018

وجاء إعلان يوم الاثنين، بعد فترة من الظهور مرتفع لسيدة أمريكا أولى، بعد أن كانت قليلة التواجد بداخل البيت الأبيض، وفي شهر أبريل/ نيسان، انضمت ميلانيا إلى زوجها دونالد ترامب لاستضافة رئيس وزراء اليابان في مزرعة ترامب في فلوريدا ورئيس فرنسا في البيت الأبيض، كما مثلت الإدارة الأمريكية في جنازة السيدة الأولى السابقة باربرا بوش.

واء إعلان ميلانيا ترامب، في الوقت الذي لا يزال فيه زوجها يخضع لضغوط قانونية مكثفة من تحقيق محامي خاص حول التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ومواجهته لأسئلة عديدة حول 130 ألف دولار من الأموال دفعها أحد محاميه إلى الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز، التي تدعي أنها مارست الجنس معه في عام 2006.