الرئيس البرازيلي ليس خائفا من الاعتقال بتهمة الفساد

المكسيك — سبوتنيك. وقال تامر لراديو "سي بي إن": "أنا لست خائفا، لا أنا لست خائفا، ولكن ذلك سيكون شنيعا، احترم جدا مكتب المدعى العام، الذي بالمناسبة كنت احد أنصاره الرئيسيين".
هذا وفي وقت سابق، أعلن تامر أن تهمة الفساد التي وجهها له المدعي العام بأنها "ضرب من الخيال"، وسط تخبط البلاد في أزمة سياسية متفاقمة في عهد أول رئيس يواجه اتهامات أثناء ممارسة مهامه.
وقال تامر إن الاتهامات الموجهة له سيكون لها تأثير سلبي على التعافي الاقتصادي للبرازيل وربما تشل جهود الإصلاح.
واتهم المدعي العام تامر بالترتيب للحصول على رشاوي بملايين الدولارات.
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