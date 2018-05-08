الرئيس البرازيلي ليس خائفا من الاعتقال بتهمة الفساد

أعلن الرئيس البرازيلي ميشال تامر يوم الأثنين أنه لا يخاف من اعتقاله بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس للدولة.

المكسيك — سبوتنيك. وقال تامر لراديو "سي بي إن": "أنا لست خائفا، لا أنا لست خائفا، ولكن ذلك سيكون شنيعا، احترم جدا مكتب المدعى العام، الذي بالمناسبة كنت احد أنصاره الرئيسيين".

© AP Photo / Eraldo Peres ميشيل تامر ينفي ترشحه لرئاسة البرازيل في أكتوبر القادم

هذا وكانت قد مددت المحكمة البرازيلية في وقت سابق لمدة 60 يوما أخرى التحقيق ضد الرئيس البرازيلي ، في قضية فساد في قطاع الموانئ، ويجري الحديث عن مرسوم رئاسي لتغيير نظام إدارة الموانئ، والذي يزعم أنه سيجلب الفائدة لشركة "رودريمار" مقابل الحصول على رشاوي لحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية.

هذا وفي وقت سابق، أعلن تامر أن تهمة الفساد التي وجهها له المدعي العام بأنها "ضرب من الخيال"، وسط تخبط البلاد في أزمة سياسية متفاقمة في عهد أول رئيس يواجه اتهامات أثناء ممارسة مهامه.

وقال تامر إن الاتهامات الموجهة له سيكون لها تأثير سلبي على التعافي الاقتصادي للبرازيل وربما تشل جهود الإصلاح.

واتهم المدعي العام تامر بالترتيب للحصول على رشاوي بملايين الدولارات.