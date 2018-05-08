وزيرة الدفاع الفرنسية: سنضرب مجددا إذا استخدمت سوريا الأسلحة الكيماوية

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن "الضربة التي وجهناها لسوريا كانت تحذيرا ونحن على استعداد لتوجيه ضربات أخرى حال استخدم الأسد السلاح الكيميائي مجددا".

وقالت بارلي في مقابلة إذاعية أجرتها مع محطة "إر تي إل" صباح اليوم الثلاثاء "الضربة التي وجهناها لسوريا كانت تحذيرا"، مؤكدة "نحن على استعداد لتوجيه ضربات أخرى في حال استخدم بشار الأسد السلاح الكيميائي مجددا".

© Sputnik . Michael Klimentyev السفير الفرنسي يكشف موقف بلده من مستقبل الأسد

ورفضت بارلي الإجابة عن سؤال متعلق بفشل فرقاطتين من أصل ثلاث بتوجيه الضربات العسكرية في سوريا، مكتفية بالقول "إن الضربات أصابت كل أهدافها".

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر السبت 14 أبريل/ نيسان، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.