الدفاع الأوكرانية: واشنطن قدمت مساعدات لكييف بقيمة 800 مليون دولار

أكد وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، اليوم الثلاثاء 8 أيار/مايو، أن الولايات المتحدة، خلال فترة النزاع في دونباس، قدمت لأوكرانيا مساعدات بقيمة 800 مليون دولار ومستعدة لتوسيع التعاون.

كييف — سبوتنيك. وقال بولتوراك في مقابلة لصحيفة "أوبوزريفاتل" الإلكترونية: "التقيت في شباط/فبراير في الولايات المتحدة مع زميلي جيمس ماتيس. لو كان شركاؤنا غير راضين عن نوعية التغييرات في الجيش، لما تلقينا المساعدة. وهم ينفذون التزاماتهم بشكل كامل تقريباً فيما يتعلق بدعم القوات المسلحة الأوكرانية، وخلال الحرب، قدمت الولايات المتحدة وحدها مساعدات بقيمة 800 مليون دولار".

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وأشار الوزير إلى إمكانية "تحسين مستوى الاستعداد القتالي للقوات بشكل كبير" في عام 2018، مؤكدا على استعداد الأمريكيين لتوسيع التعاون.

ويقدم البنتاغون الأموال بالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل النفقات العسكرية، بما في ذلك "الأسلحة الفتاكة الدفاعية"، والتدريب العسكري والخدمات اللوجستية والدعم في مجال الاستطلاعات والاستعاضة عن الأسلحة التي سبق أن قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا.