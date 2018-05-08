بالأرقام: خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية في دونباس

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، ستيبان بولتوراك، اليوم الثلاثاء، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية في دونباس وصلت إلى 3332 شخصا.

كييف — سبوتنيك. وقال الوزير في مقابلة مع مجلة "أوبوزريفاتل" ("المراقب") الإلكترونية: "خسرت القوات المسلحة 3332 شخصا منذ بدء العدوان، بينهم 2394 جراء العمليات القتالية و938 لأسباب غير قتالية. وأريد أن أشير إلى أن الخسائر غير القتالية أسبابها متعددة، ابتداء من الأمراض وحوادث السير والانتحار، للأسف هذه الظاهرة موجودة إضافة إلى تناول المشروبات الكحولية".

© Sputnik . Alexandr Maksimenko انتحار 33 جنديا أوكرانيا منذ بداية العام

وكانت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني، إيرينا غيراشينكو، قد أعلنت في وقت سابق أنه خلال السنوات الأربع الماضية لقي أكثر من 10 آلاف شخص مصرعهم في إقليم دونباس، من بينهم 2383 عسكريا أوكرانيا.

وسبق للمدعى العام العسكري الأوكراني، أناتولي ماتيوس، أن أعلن أنه بحلول بداية عام 2018، أكثر من 350 ألف شخص شاركوا في عملية القوات الأوكرانية في شرق البلاد وحصلوا على صفة "المشارك في الأعمال القتالية".

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.