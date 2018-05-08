طباخ نتنياهو يقدم الحلوى لرئيس الوزراء الياباني بالحذاء (صور+فيديو)

ماتزال أصداء زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وزوجته إلى إسرائيل تثير الكثير من الجدل، وبخاصة بعد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لآبي وزوجته على عشاء في بيته.

أثارت دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لآبي وزوجته للعشاء في منزله الكثير من الأسئلة بالإضافة لجدل واسع وكبير.

وبدأت القصة عنما قدم طباخ نتنياهو الحلوى في حذائين.

وأشار موقع اليابان بالعربي على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقا على الواقعة: "أثار العشاء الذي أقامه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته على شرف زيارة نظيره الياباني شينزو آبي وزوجته الأسبوع الماضي إلى

إسرائيل جدلا كبيرا.

ووجهت وسائل إعلام انتقادات لما حدث باعتباره يعبر عن عدم احترام لرئيس وزراء اليابان. ولم يصدر تعليق رسمي من اليابان حتى الآن".

أثار العشاء الذي أقامه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته على شرف زيارة نظيره الياباني شينزو آبي وزوجته الأسبوع الماضي إلى إسرائيل جدلا كبيرا. ووجهت وسائل إعلام انتقادات لما حدث باعتباره يعبر عدم احترام لرئيس وزراء اليابان. ولم يصدر تعليق رسمي من #اليابان حتى الآن. pic.twitter.com/RtnvGvpvKK — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) ٨ مايو ٢٠١٨

​

وبحسب الموقع "فقد فوجئ رئيس الوزراء وزوجته بدخول الطاهي "الشيف" العامل في منزل نتنياهو وهو يقدم الشوكولاتة في حاوية معدنية على شكل حذاء. ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، جادل الشيف بأن آبي وزوجته استمتعا بوجبة الطعام خاصة الحلوى".

فقد فوجيء رئيس الوزراء وزوجته بدخول الطاهي "الشيف" العامل في منزل نتنياهو وهو يقدم الشوكولاتة في حاوية معدنية على شكل حذاء. ووفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، جادل الشيف بأن آبي وزوجته استمتعا بوجبة الطعام خاصة الحلوى. — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) ٨ مايو ٢٠١٨

​