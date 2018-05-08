بيسكوف: تغيير "الاتفاق النووي" له عواقب وخيمة لا يمكن تجنبها

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لا يمكن تجنب العواقب الوخيمة في حال حدوث تغيير في خطة العمل الشاملة المشتركة حول ايران "الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن روسيا تعتبر الحفاظ عليه أساس واقعي ووحيد لدعم الوضع الراهن.

© AP Photo / Tsafrir Abayov وزير إسرائيلي: نأمل في انسحاب ترامب من "الاتفاق النووي" وجيشنا مستعد للحرب

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء 8 مايو / آيار: "تعلمون أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالات مع المستشارة الألمانية ومع الرئيس الفرنسي وغيرهما من رؤساء الدول".

وأضاف: "تعلمون أن الخط الثابت للرئيس يهدف للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة كأساس وحيد وواقعي لدعم الوضع الراهن، وموقف الرئيس الروسي المحذر من النتائج الوخيمة لأي إجراءات تكسر هذه الاتفاقات".

وأشار بيسكوف إلى أنه "في حال قامت واشنطن بإجراءات فإن موسكو ستنظر فيها، وسيكون هناك قرارات يتخذها الرئيس فلاديمير بوتين ضمن نطاق دستور السياسة الخارجية لبلادنا".