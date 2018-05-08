كيم جونغ أون يعرب من الصين عن أمله في بناء ثقة متبادلة مع واشنطن عبر الحوار

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ عن أمله في بناء علاقات الثقة مع واشنطن عبر الحوار بحسب ما افادته وكالة شينخوا.

بكين — سبوتنيك. وقال الزعيم كيم: "نأمل في بناء الثقة المتبادلة مع الولايات المتحدة عبر الحوار، وأن تكون الأطراف المعنية مسؤولة عن اتخاذ تدابير متزامنة وتدريجية".

واستقبل الرئيس الصيني اليوم الزعيم الكوري الشمالي في مدينة داليان الصينية.

وقام الزعيم الكوري الشمالي في وقت سابق من هذا العام بزيارة إلى الصين استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ وناقشا العلاقات بين البلدين الى جانب عدد من القضايا الدولية، وكانت أول زيارة خارجية يقوم بها خارج البلاد منذ توليه الحكم قبل سبع سنوات.