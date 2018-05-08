إيران لن تقبل أي مطلب أوروبي خارج نطاق الاتفاق النووي

قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الثلاثاء، إن إيران لن تقبل أية مطالب بجانب ما تم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية.

وقال المسؤول الإيراني لوكالة "رويترز"، طالبا عدم نشر اسمه نظرا لحساسية المسألة: "الدول الأوروبية الموقعة تحاول إقناع ترامب بالبقاء في الاتفاق لكن عليها أن تعلم أن إيران لن تقبل أبدا أي مطلب خارج نطاق الاتفاق".

وأضاف "على ترامب أن يعلم أنه مسؤول عن كل العواقب إذا انهار الاتفاق. دائما ما تفي إيران بالتزاماتها الدولية".

ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ساعات ما إذا سينسحب من الاتفاق أم لا.

وغرد ترامب عبر حسابه على "تويتر"، أمس الاثنين قائلا، "سأعلن قراري بشأن الاتفاق مع إيران غدا (الثلاثاء) من داخل البيت الأبيض الساعة 2:00 مساء".

وكان من المقرر أن يحدد الرئيس ترامب، يوم 12 أيار/ مايو الجاري، موقفه من الاتفاق النووي، الذي وقعته أمريكا والدول الكبرى مع إيران، لوقف أنشطة إيران النووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية عنها، وتم توقيعه في تموز/ يوليو 2015.

ويحاول الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي، لوضع شروط جديدة، أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد، يفرض بمقتضاه مزيدا من الأعباء على إيران، وهو الأمر الذي رفضته طهران، وأعلنت أنه حال انسحاب أمريكا سوف تجدد برنامجها النووي، وتجاربها للصواريخ البالستية.