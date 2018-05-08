ترامب وماكرون يناقشان هاتفيا السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا القضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك قبل ساعات من إعلان ترامب موقفه النهائي من الاتفاق النووي الإيراني.

باريس — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الإليزيه أن "الرئيس الفرنسي ماكرون ناقش اليوم الثلاثاء هاتفيا مع نظيره الأمريكي ترامب، وتطرق معه للمسائل المتعلقة بالسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من الاتفاق النووي مع إيران، في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الثلاثاء، بتوقيت واشنطن (18:00 بتوقيت غرينتش).

وقال الرئيس ترامب، أمس الاثنين، إنه سيعلن موقفه من الاتفاق النووي مع إيران ظهر غد، (الثلاثاء 8 مايو/ أيار الجاري)، وذلك بعد تهديدات متكررة بالانسحاب من الاتفاق الموقع في 2015.

وغرد ترامب عبر حسابه على "تويتر" قائلا، "سأعلن قراري بشأن الاتفاق مع إيران غدا من داخل البيت الأبيض الساعة 2:00 مساء".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد صرح قبل أيام بأن قيام نظيره الأمريكي دونالد ترامب بسحب بلاده من الاتفاق النووي قد يؤدي إلى حرب حقيقية.

وتابع الرئيس الفرنسي، إنه لا يعتقد أن دونالد ترامب يريد حربا"، حسب حوار له مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.

مضيفا أن الأمر لا يعني فتح "صندوق باندورا، وبدء الحرب".

وقد حاول الرئيس الفرنسي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تغيير رأي ترامب حول الانسحاب من الاتفاق النووي خلال زيارتهما إلى واشنطن، إلا أن الأمر ليس واضحا حتى الآن.