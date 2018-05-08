الرئاسة الفرنسية: ترامب لم يعط ماكرون أية إشارة حول قراره بشأن اتفاق إيران النووي

نفت الرئاسة الفرنسية تقارير إعلامية أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بنيته إعلان الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني مساء اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مكتب ماكرون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعط ماكرون أية إشارة عن خططه بشأن الاتفاق النووي الإيراني اليوم الثلاثاء.

© AFP 2018 / Yasser Al-Zayyat إيران ترد على تصريحات ترامب لماكرون بشأن الاتفاق النووي

وبحسب "رويترز"، نفت الرئاسة الفرنسية تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الذي قال إن ترامب أبلغ ماكرون بنية الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد أشارت إلى أن دونالد ترامب أخطر نظيره الفرنسي ماكرون، بأنه سينسحب من الاتفاق النووي، وسيعيد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وأعلن ترامب يوم أمس الاثنين، أنه في يوم 12 أيار/ مايو الجاري، سيعلن موقفه من الاتفاق النووي، الذي وقعته أمريكا والدول الكبرى مع إيران، لوقف أنشطة إيران النووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية عنها، وتم توقيعه في تموز/ يوليو 2015.

ويحاول الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي، لوضع شروط جديدة، أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد، يفرض بمقتضاه مزيدا من الأعباء على إيران، وهو الأمر الذي رفضته طهران، وأعلنت أنه حال انسحاب أمريكا سوف تجدد برنامجها النووي، وتجاربها للصواريخ البالستية.