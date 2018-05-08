برلمانيون إيرانيون: إجراءات صارمة لمواجهة "الخروج الأمريكي" من الاتفاق النووي

أرسل برلمانيون إيرانيون رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني يؤكدون خلالها أنهم يعتزمون إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة، لمواجهة الخروج الأمريكي المحتمل من الاتفاق النووي الإيراني.

طهران — سبوتنيك. وبحسب موقع "خانه ملت" التابع للبرلمان فإن البرلمانيين قالوا في رسالتهم "لن نسمح لأمريكا بفرض مطالبها غير المشروعة على الشعب الإيراني".

وأضاف الموقع أن "النواب سيلزمون الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة وحازمة لمواجهة الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي".

© AFP 2018 / Yasser Al-Zayyat إيران ترد على تصريحات ترامب لماكرون بشأن الاتفاق النووي

وكانت الرئاسة الفرنسية قد نفت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بنيته إعلان الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني مساء اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مكتب ماكرون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعط ماكرون أية إشارة عن خططه بشأن الاتفاق النووي الإيراني اليوم الثلاثاء.

وبحسب "رويترز"، نفت الرئاسة الفرنسية تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الذي قال إن ترامب أبلغ ماكرون بنية الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد أشارت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى أن دونالد ترامب أخطر نظيره الفرنسي ماكرون، بأنه سينسحب من الاتفاق النووي، وسيعيد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.