إدارة ترامب تبلغ الكونغرس بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي

أكد مساعدون في الكونغرس الأمريكي أن مسؤولي إدارة ترامب يبلغون أعضاء الكونغرس بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي.

قال مسؤولون بالكونغرس إن مسؤولين بإدارة الرئيس ترامب اتصلوا بأعضاء رئيسيين في الكونغرس الأمريكي اليوم الثلاثاء وقالوا لهم إن الرئيس ترامب قرر الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لكنه لن يعيد فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر. بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وأوضح أحد المساعدين أن ترامب سيبقي على تخفيف العقوبات لمدة 90 يوما قابلة للتجديد 90 يوما أخرى في الوقت الذي اتصل فيه مسؤولون كبار في الإدارة بأعضاء بالكونغرس كي يحيطوهم علما بقرار الرئيس قبيل إعلانه المتوقع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه سيعلن موقفه من الاتفاق النووي مع إيران ظهر غد، الثلاثاء 8 مايو/ أيار الجاري، وذلك بعد تهديدات متكررة بالانسحاب من الاتفاق الموقع في 2015.

وفي المقابل، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه سيعلن الرد على قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي عبر التلفزيون اليوم الثلاثاء. بحسب "رويترز".