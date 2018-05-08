نتنياهو يحذر من وصول إيران لمنطقة المتوسط حتى لا "تهدد الجميع"

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى تدارك ما سماه "العدوان الإيراني"، لافتاً في كلامه للرئيسين القبرصي واليوناني أن التصدي لهذا "العدوان" يصب في مصلحة الجميع.

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إطار تصريحات مشتركة أدلى بها إلى جانب الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني: "النظام الموجود في طهران يدعو بشكل علني ويومي إلى إبادتنا وإلى إزالة إسرائيل من خارطة العالم، ويمارس العدوان غير المحدود ضدنا وضد كل الدول الأخرى في هذه المنطقة".

وأضاف نتنياهو "إيران تمتلك شبكة إرهابية تنشط في كل أنحاء العالم وتسعى حاليا لنقل أسلحة عالية الخطورة إلى سوريا بغية استخدامها ضد إسرائيل انطلاقا من الهدف المعلن المتمثل في إبادتنا".

وأوضح أن "التصدي لهذا العدوان الإيراني يصب في مصلحتنا جميعا، فإذا وصلوا البحر الأبيض المتوسط فهم ينوون إقامة قواعد بحرية عسكرية على طول البحر الأبيض المتوسط لتنطلق منها السفن الإيرانية والغواصات الإيرانية مما يشكل تهديدا ملموسا علينا جميعا".

وأشار نتنياهو إلى أنه يرى اعتراف الجميع بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها كون "الجميع بات يدرك النوايا الخبيثة لإيران".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد وصل صباح اليوم إلى قبرص، حيث يشارك في قمة ثلاثية مع الرئيسين القبرصي واليوناني، وذلك لبحث مجالات التعاون الاقتصادي وفي مقدمتها مد أنبوب للغاز لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.

وتعارض إسرائيل أي تواجد إيراني عسكري في سوريا، على حدودها الشمالية.

وأدت غارة جوية، يعتقد أنها إسرائيلية، استهدفت القاعدة الجوية العسكرية السورية "تي فور" شرقي حمص السورية، في مطلع نيسان/ أبريل الماضي، إلى مقتل 14 شخصا، بينهم عدد من مستشارين إيرانيين.