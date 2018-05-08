إسرائيل ترصد تحركات عسكرية إيرانية في سوريا وتأمر بتجهيز الملاجئ في الجولان

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش رصد مؤشرات استثنائية في صفوف القوات الإيرانية في سوريا وأمر بفتح الملاجئ العامة في الجولان تحسبا لأي طارئ.

القدس — سبوتنيك . وقال أدرعي في بيان مساء اليوم الثلاثاء "في ضوء رصد سلسلة مؤشرات استثنائية في صفوف القوات الإيرانية في سوريا تقرر في جيش الدفاع تدقيق تعليمات الحماية في منطقة هضبة الجولان وتوجيه السلطات المحلية في الجولان إلى فتح الملاجئ".

وأضاف "في المقابل تم استكمال نشر قدرات دفاعية وهناك حالة من الجاهزية العالية في صفوف قوات جيش الدفاع لهجوم".

كما حذر أدرعي "جيش الدفاع جاهز ومستعد لسيناريوهات مختلفة ويحذر أن أية عملية ضد إسرائيل ستواجه ردا قويا".