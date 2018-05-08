إسرائيل ترصد تحركات عسكرية إيرانية في سوريا وتأمر بتجهيز الملاجئ في الجولان

وأضاف "في المقابل تم استكمال نشر قدرات دفاعية وهناك حالة من الجاهزية العالية في صفوف قوات جيش الدفاع لهجوم".
كما حذر أدرعي "جيش الدفاع جاهز ومستعد لسيناريوهات مختلفة ويحذر أن أية عملية ضد إسرائيل ستواجه ردا قويا".
#عاجل #فيديو تم استكمال نشر قدرات دفاعية وهناك حالة من الجاهزية العالية في صفوف قوات #جيش_الدفاع لحالة تعرض لهجوم. #جيش_لدفاع جاهز ومستعد لسيناريوهات مختلفة ويحذر ان اي عملية ضد #اسرائيل ستواجه ردًّا قويًا. pic.twitter.com/lujJcg8a5N— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 8, 2018
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