موغيريني تدعو للالتزام بالاتفاق النووي الإيراني رغم انسحاب ترامب

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، اليوم الثلاثاء 8 مايو/ أيار، المجتمع الدولي إلى الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وقالت موغيريني: "إنني قلقة بشكل خاص بشأن إعلان الليلة بفرض عقوبات جديدة"، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

© REUTERS / Ronen Zvulun نتنياهو: إسرائيل تشكر ترامب على قراره الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

وقالت: معلقة على الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وطهران: "إن الاتحاد الأوروبي عازم على الحفاظ عليه (الاتفاق). سوف نحافظ على هذا الاتفاق النووي بالتعاون مع بقية المجتمع الدولي".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتا أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وقال ترامب في كلمة متلفزة، "بعد استشاراتي مع قادة المنطقة والعالم استنتجت أنّه لا يمكننا عبر هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على القنبلة"، مضيفاً "أعلن انسحابي من الاتفاق النووي".

وأوضح ترامب: "الاتفاق لا يفعل أي شيء لمنع النشاط الإيراني المزعزع في المنطقة".

وأكد: "خلال دقائق سأقوم بتوقيع مذكرة من أجل إعادة فرض العقوبات على إيران".