روحاني يعلن استمرار إيران بالاتفاق النووي إذا عاد على بلاده بالنفع

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بقاء بلاده بالاتفاق النووي دون الولايات المتحدة شريطة أن تتأكد إيران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق.

موسكو — سبوتنيك. وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "كلفت وزارة الخارجية بإجراء مفاوضات ومباحثات مع الدول الخمس لمدة أسابيع معدودة لنرى إذا كان الاتفاق النووي سيعطي فوائد لإيران أم لا".

وتابع "إذا كان هذا الاتفاق لن يعطي إيران أية فوائد فسنعلم الشعب الإيراني حينها بقرار الجمهورية الإسلامية حول الاتفاق".

© REUTERS / Ronen Zvulun نتنياهو: إسرائيل تشكر ترامب على قراره الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

وأضاف الرئيس الإيراني أنه "من هذه اللحظة اتفاقية خطة العمل المشتركة فقدت أحد الأعضاء وعلينا انتظار قرارات الدول الخمس الكبرى".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتا إلى أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وقال ترامب في كلمة متلفزة، "بعد استشاراتي مع قادة المنطقة والعالم استنتجت أنه لا يمكننا عبر هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على القنبلة"، مضيفا "أعلن انسحابي من الاتفاق النووي".

وأوضح ترامب أن الاتفاق لا يفعل أي شيء لمنع النشاط الإيراني المزعزع في المنطقة.

وأكد، "خلال دقائق سأقوم بتوقيع مذكرة من أجل إعادة فرض العقوبات على إيران".