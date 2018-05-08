أوباما يصف قرار ترامب بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني بأنه "مضلل"

أعرب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة المشتركة حول الملف النووي الإيراني.

وقال أوباما لـ " سبوتنيك ": "خطة العمل المشتركة كانت مثالا لما يمكن أن تتوصل له الدبلوماسية، ونظام المراقبة والتصديق هو ما يجب على الولايات المتحدة العمل عليه".

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب يعلن انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران

وتابع أوباما : "في الوقت الذي نقلق فيه جميعا بشأن نجاح الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، إن الانسحاب من خطة العمل المشتركة يهدد بفقدان الصفقة مع إيران والتي تماثل ما نتطلع إليه مع كوريا الشمالية".

كما أن أوباما، الذي جرى في عهده إبرام الاتفاق النووي الإيراني، قال في بيان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، إن قرار الرئيس دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق "مضلل".

وأوضح أوباما في البيان: "اعتقد أن قرار تعريض الاتفاق للخطر دون أي انتهاك من جانب إيران هو خطأ جسيم".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سابقا اليوم الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بقاء بلاده بالاتفاق النووي دون الولايات المتحدة شريطة أن تتأكد إيران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق.