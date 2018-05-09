وزير إسرائيلي: اطلعنا روسيا على معلومات "سرية" حول برنامج إيران النووي

تل أبيب — سبوتنيك. وقال ألكين لوكالة "سبوتنيك"، والذي يتوجه إلى موسكو مع نتنياهو، اليوم الأربعاء: "لقد اتخذت إسرائيل جميع الخطوات اللازمة لضمان إطلاع الخبراء الروس ذوي الصلة وبالتفصيل على محتويات هذا الملف".
وأوضح أن مصير الصفقة النووية مع إيران والوضع في سوريا، ستكون الموضوعات الرئيسية للمحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء.
ويجمع إلكين الناطق باللغة الروسية عضو حزب الليكود الحاكم، بين منصبي وزير البيئة وشؤون القدس، وهو جزء من الحكومة العسكرية والسياسية، ويعمل بمثابة أمين ومترجم شخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتصالاته مع القيادة الروسية.
هذا ويصل نتنياهو إلى موسكو، بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف العقوبات الاقتصادية ضدها.
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