وزير إسرائيلي: اطلعنا روسيا على معلومات "سرية" حول برنامج إيران النووي

صرح وزير البيئة وشؤون القدس الإسرائيلي زئيف ألكين، أن إسرائيل فعلت كل ما هو ضروري لجعل الخبراء الروس على دراية بالبيانات المتعلقة بوجود عنصر عسكري سري في البرنامج النووي الإيراني.

تل أبيب — سبوتنيك. وقال ألكين لوكالة "سبوتنيك"، والذي يتوجه إلى موسكو مع نتنياهو، اليوم الأربعاء: "لقد اتخذت إسرائيل جميع الخطوات اللازمة لضمان إطلاع الخبراء الروس ذوي الصلة وبالتفصيل على محتويات هذا الملف".

© REUTERS / JONATHAN ERNST موسكو مستاءة من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع الإيراني

وردا على سؤال حول إذا كانت إسرائيل ستستمر في الإقناع بضرورة مراجعة الاتفاق من قبل بقية المشاركين فيه وهي روسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين، أجاب الوزير الإسرائيلي، "بلا شك، رأينا معروف، ونحن نشاطره علنا مع جميع شركائنا، بما في ذلك مع روسيا… لأننا نعتقد أن إيران النووية والقنبلة النووية في أيدي المتعصبين مثل النظام الإيراني أمر خطير ليس فقط لإسرائيل، التي يهددها القادة الإيرانيين علانية بالتدمير، ولكن بالنسبة للحضارة الأوروبية برمتها".

وأوضح أن مصير الصفقة النووية مع إيران والوضع في سوريا، ستكون الموضوعات الرئيسية للمحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء.

ويجمع إلكين الناطق باللغة الروسية عضو حزب الليكود الحاكم، بين منصبي وزير البيئة وشؤون القدس، وهو جزء من الحكومة العسكرية والسياسية، ويعمل بمثابة أمين ومترجم شخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتصالاته مع القيادة الروسية.

هذا ويصل نتنياهو إلى موسكو، بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف العقوبات الاقتصادية ضدها.