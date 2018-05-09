وزير الخارجية الأمريكي يصل كوريا الشمالية في زيارة مفاجئة

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، للاجتماع مع زعيمها كيم جونغ أون، بهدف التوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال القمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة.

زيارة بومبيو المفاجئة إلى بيونغ يانغ هي الأولى له بصفته وزيرا للخارجية لكنها الثانية بعد زيارة سرية قام بها قبل عدة أسابيع عندما كان مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

JUST RELEASED: Photos of Secretary of State Pompeo in North Korea. Secretary Pompeo will do an excellent job helping President Trump lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. pic.twitter.com/pQ0P8hbMTN — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2018

يرافق بومبيو في زيارته مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية براين هوك ومات بوتينغر من مجلس الأمن القومي ووكيلة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة بالوكالة هيذر نويرت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف، أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية مايك بومبيو في طريقه إلى كوريا الشمالية للتحضير للقمة التاريخية وعبر عن أمله في الإفراج قريبا عن 3 أمريكيين محتجزين هناك.

وقال الرئيس الأمريكي "لم تعد الولايات المتحدة توجه تهديدات جوفاء. عندما أقطع وعودا ألتزم بها"، بحسب "رويترز".

وقد يدل الإفراج عن الأمريكيين الثلاثة على جهد من قبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لتهيئة مناخ أكثر إيجابية للقمة وذلك عقب تعهده مؤخرا بتعليق تجارب الصواريخ وإغلاق موقع التجارب النووية في بيونغ يانغ.