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06:35 09 مايو/ أيار 2018
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    الكونغرس الأمريكي

    الشيوخ الأمريكي: "التدخل الروسي" لم يؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية

    © AP Photo /
    العالم
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    اتهمت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي روسيا بالقيام بجمع معلومات استخبارية خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في عام 2016.

    واشنطن — سبوتنيك. ووزعت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء مقتطفات من 6 صفحات كجزء من تقرير تم رفع السرية عنه: "وتخلص اللجنة إلى أنه بالإضافة إلى الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية للولايات، قامت روسيا بمجموعة واسعة من الأنشطة الاستخبارية التي تستهدف عملية التصويت في الولايات المتحدة. بدأ هذا النشاط على الأقل في أوائل عام 2016، واستمر حتى يوم الانتخابات وشمل جمع المعلومات التقليدية، وكذلك العمليات التي ربما تهدف إلى تشويه طبيعة عملية التصويت في الانتخابات الأمريكية ونتائج الانتخابات.

    كما واتهمت اللجنة، روسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية في عام 2016، لكنه لم يجري تأكيد أي تأثير لهذا "التدخل".

    قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، ألمانيا - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 7 يوليو/ تموز 2017
    © Sputnik . Sergei Guneev
    صحيفة: بوتين أخبر ترامب بأن القراصنة الروس محترفون ومن الصعب القبض عليهم
    وجاء في التقرير، "في عام 2016 ، قام قراصنة الأنترنت المرتبطون بالحكومة الروسية بحملة سيبرانية منسقة لم يسبق لها مثيل ضد البنية التحتية للانتخابات في الولايات". يُزعم أن ما لا يقل عن 18 ولاية قد أصبحت أهدافاً للهجمات السيبرانية، ومن المحتمل أن يصل عدد الولايات إلى 21 ولاية.

    في الوقت نفسه، ذكرت اللجنة أن "التدخل" لم يكن له أي تأثير على نتائج الانتخابات.

    وأضاف التقرير، "لم تر اللجنة أي دليل يؤيد تغيير الأصوات".

    وكانت التحقيقات قد توصلت إلى نتائج مماثلة والتي جرت في وقت سابق من قبل لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.

    هذا ونفت روسيا مرارا الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وعلى وجه الخصوص، وصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة مطلقا".

    ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الانتباه إلى أن الولايات المتحدة تتدخل في العمليات السياسية في جميع أنحاء العالم، لكنها تستاء من روسيا، التي يزعم، أنها تدخلت في انتخاباتهم، على الرغم من أن هذا التدخل في الواقع لموسكو لا معنى له.  

    انظر أيضا:

    لجنة مجلس النواب الأمريكي ترفع السرية عن تقريرها حول "التدخل الروسي"
    "الهيئة التشريعية لمجلس أوروبا ترفض طلب بريطانيا لمناقشة "التدخل الروسي
    البيت الأبيض: ترامب مستعد للإدلاء بشهادته في تحقيقات "التدخل الروسي"
    مؤسس "ويكيليكس" يعلق على "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, تحقيقات, التدخل الروسي في الانتخابات, مجلس الشيوخ الأمريكي, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أمريكا
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