الولايات المتحدة وفنلندا والسويد يناقشون "التأثير الضار لروسيا"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان، أن وزراء الدفاع في الولايات المتحدة وفنلندا والسويد، جيمس ماتيس، وجوسي نينيستو، وبيتر هولتكفيست، ناقشوا في الاجتماع الثلاثي في البنتاغون "التأثير الضار لروسيا".