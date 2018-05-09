وزير الخارجية الفرنسي: اتفاق إيران النووي لم يمت

وأوضح لودريان، في كلمة له، اليوم الأربعاء، 9 مايو/أيار، أن "تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر احترام إيران للاتفاق النووي، قائلا: "هناك خطر حقيقي من مواجهة في المنطقة بعد قرار ترامب الأخير"، وذلك وفقا لـ"رويترز".
وأشار إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتصل بالرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم ويحثه على مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي"، لافتاً إلى أن "الأوروبيين ملتزمين بالاتفاق النووي وسيعملون على بقاء إيران فيه".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بأنه "كارثي"، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران.
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