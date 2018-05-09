وزير الخارجية الفرنسي: اتفاق إيران النووي لم يمت

قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إن الاتفاق النووي الإيراني لم يمت، محذراً مما وصفه "الخطر الحقيقي" من مواجهة في المنطقة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وأوضح لودريان، في كلمة له، اليوم الأربعاء، 9 مايو/أيار، أن "تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر احترام إيران للاتفاق النووي، قائلا: "هناك خطر حقيقي من مواجهة في المنطقة بعد قرار ترامب الأخير"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب يعلن انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران

وأعلن الوزير الفرنسي عن اجتماع مزمع الاثنين المقبل مع وزراء خارجية إيران وبريطانيا وألمانيا، مضيفاً أنه يتعين بحث برنامج الصواريخ البالستية الإيراني وقضايا أخرى لكن يجب الإبقاء على الاتفاق النووي.

وأشار إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتصل بالرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم ويحثه على مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي"، لافتاً إلى أن "الأوروبيين ملتزمين بالاتفاق النووي وسيعملون على بقاء إيران فيه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بأنه "كارثي"، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران.