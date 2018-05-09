تصريحات نارية من قائدي الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد أمريكا والسعودية

قال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري، إن الأوروبيين مرتبطون بالولايات المتحدة ولا يمكنهم اتخاذ قرار مستقل.

وقال جعفري، اليوم الأربعاء، 9 مايو/أيار: "من الواضح أن الأوروبيين غير قادرين على اتخاذ قرار مستقل بين إيران وأمريكا وأنهم مرتبطون بأمريكا… مصير الاتفاق الإيراني واضح"، وذلك وفقاً لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

© Sputnik . Alexey Filippov وزير الخارجية الفرنسي: اتفاق إيران النووي لم يمت

ونسبت الوكالة إلى جعفري قوله إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أظهر أن مسألة تخصيب اليورانيوم ليست سوى ذريعة لمحاولة الحد من برنامج الصواريخ في الجمهورية الإسلامية ونفوذ إيران في المنطقة.

وقال: "وبالنظر إلى حقيقة أن مشكلة العدو هي قدراتنا العسكرية فإن القوات المسلحة يجب أن تولي المزيد من الاهتمام لتعزيز قدراتها"، مشيراً إلى أن إيران لديها خبرة طويلة فيما يتعلق بتنمية البلاد في ظل العقوبات.

بدوره، قال قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي إن أكبر ضرر تسبب فيه الاتفاق النووي هو الجلوس إلى طاولة التفاوض جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وإضفاء الشرعية على واشنطن.

ووفقاً لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا"، قال موسوي، اليوم الأربعاء، 9 مايو/أيار، إن انسحاب واشنطن من الاتفاق ينبغي أن يكون درسا للسعودية التي تقترب من الولايات المتحدة. وأضاف أن "انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي يمثل طبيعة نظام الهيمنة، وأنهم يريدون إبعادنا عن مبادئنا غير أنهم لن يتمكنوا من تحقيق ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بأنه "كارثي"، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران.