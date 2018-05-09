الأمين العام للجامعة العربية: هناك ضرورة لمراجعة الاتفاق الدولي مع إيران

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هناك حاجة إلى مراجعة الاتفاق النووي مع إيران، لافتا إلى أن العنصر النووي ليس الوحيد المهم في أي اتفاق يجري التوصل إليه مع إيران.

القاهرة — سبوتنيك. وقال أبو الغيط، في تصريحات أدلى بها في تونس على هامش افتتاح أعمال المؤتمر العام لمنظمة الألكسو اليوم الأربعاء، 9 مايو/أيار: "هناك حاجة لمراجعة اتفاق خطة العمل المشتركة التي أبرمتها قوي دولية مع إيران لمراقبة أدائها النووي".

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian تصريحات نارية من قائدي الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد أمريكا والسعودية

وتعليقا على إعلان الولايات المتحدة انسحابها، قال أبو الغيط "الاتفاق الذي أبرم في 2015 كان يتناول بشكل حصري الشق النووي في الأداء الإيراني، ولطالما قلنا إن هذا العنصر على أهميته ليس العنصر الوحيد الذي يجب متابعته مع إيران لأنها تنفذ سياسات في المنطقة تفضي إلى عدم الاستقرار، وهي حتى بدون البعد النووي تتبع سياسات نعترض عليها لأنها تستند إلى الإمساك بأوراق عربية في مواجهتها مع الغرب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بأنه "كارثي"، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران.