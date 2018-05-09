نواب إيرانيون يحرقون علم أمريكا (فيديو)

ويظهر فيديو تداوله نشطاء عبر "تويتر" لحظة إحراق العلم الأمريكي داخل مقر البرلمان الإيراني، مرددين شعارات "الموت لأمريكا".
وأشارت الوكالة إلى أن الرسالة سبقت إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق، وأكدت أن الاتفاق كان يهدف في الأساس إلى رفع العقوبات وحدوث انفراج اقتصادي في البلاد.
وشهدت العديد من المناطق في إيران احتجاجات منددة بالموقف الأمريكي عقب إعلان دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق، أمس الثلاثاء.
وأعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق معللا ذلك بأنه يمهد الطريق أمام إيران للحصول على قنبلة نووية، مشيرا إلى أنه سيوقع عقوبات جديدة على طهران عقب الانسحاب من الاتفاق.
#شاهد نواب في البرلمان الإيراني يحرقون العلم الأمريكي ويرددون "ترامب متخلف عقليا" pic.twitter.com/uQu7L2v5S9— وكالة شهاب (@ShehabAgency) May 9, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)