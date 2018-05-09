نواب إيرانيون يحرقون علم أمريكا (فيديو)

حرق عدد من النواب الإيرانيين علم الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء 9 مايو / آيار، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، مساء أمس الثلاثاء.

ويظهر فيديو تداوله نشطاء عبر "تويتر" لحظة إحراق العلم الأمريكي داخل مقر البرلمان الإيراني، مرددين شعارات "الموت لأمريكا".

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب يعلن انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران

وذكرت وكالة " مهر " الإيرانية أن نواب من مختلف التيارات السياسية في مجلس الشورى الاسلامي بعثوا رسالة إلى قائد الثورة أكدوا فيها أنهم لن يسمحوا لأمريكا أن تفرض مطالبها اللامشروعة على إيران.

وأشارت الوكالة إلى أن الرسالة سبقت إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق، وأكدت أن الاتفاق كان يهدف في الأساس إلى رفع العقوبات وحدوث انفراج اقتصادي في البلاد.

وشهدت العديد من المناطق في إيران احتجاجات منددة بالموقف الأمريكي عقب إعلان دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق، أمس الثلاثاء.

وأعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق معللا ذلك بأنه يمهد الطريق أمام إيران للحصول على قنبلة نووية، مشيرا إلى أنه سيوقع عقوبات جديدة على طهران عقب الانسحاب من الاتفاق.