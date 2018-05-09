رؤساء الاتحاد الأوروبي يناقشون خروج أمريكا من "الاتفاق النووي" في 17 مايو

بروكسل — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء 9 مايو / آيار: "من المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي في 17 مايو / آيار في صوفيا، استراتيجية العمل عقب خروج الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران".انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران.
ولفت ترامب إلى أن الاتفاق لم يوقف نشاط إيران المزعزع في المنطقة، على حد وصفه.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بقاء بلاده بالاتفاق النووي دون الولايات المتحدة شريطة أن تتأكد إيران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)