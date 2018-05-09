رؤساء الاتحاد الأوروبي يناقشون خروج أمريكا من "الاتفاق النووي" في 17 مايو

أعلن مصدر في هيئات الاتحاد الأوروبي، أن رؤساء الاتحاد الأوروبي، سيناقشون استراتيجية العمل بصدد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، في 17 مايو / آيار، التي تعقد في العاصمة البلغارية صوفيا.

بروكسل — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء 9 مايو / آيار: "من المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي في 17 مايو / آيار في صوفيا، استراتيجية العمل عقب خروج الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء 8 مايو، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران.

ولفت ترامب إلى أن الاتفاق لم يوقف نشاط إيران المزعزع في المنطقة، على حد وصفه.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بقاء بلاده بالاتفاق النووي دون الولايات المتحدة شريطة أن تتأكد إيران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق.