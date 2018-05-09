لافروف: روسيا تبقى ملتزمة بالصفقة الإيرانية

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تبقى ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الايراني.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين، رداً على السؤال حول هذا الأمر: "نعم".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بقاء بلاده بالاتفاق النووي دون الولايات المتحدة شريطة أن تتأكد ايران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق.