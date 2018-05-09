الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران ملتزمة بالاتفاق النووي حتى الآن

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق النووي، حتى الآن، مشيرة إلى أنها تنفذ الالتزامات التي تعهدت بها مع الدول الكبرى المشاركة في الاتفاق.

وذكرت الوكالة، اليوم الأربعاء 9 مايو / آيار، أن طهران مستمرة في تنفيذ التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي مع القوى الكبرى، بحسب وكالة "رويترز".

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ، مساء أمس الثلاثاء 8 مايو، وتعهده بفرض عقوبات جديدة على طهران، التي اعتبر أنها تسعى لامتلاك سلاح نووي، وأنها تساهم في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

واعتبر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أن اتفاق إيران النووي، من أقوى الاتفاقيات العالمية، التي تم التوصل إليها، مشيرا: "تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران بهذه ببنود هذا الاتفاق، بناء على الفحص الدقيق الذي تقوم به للمنشآت الإيرانية، بناء على الاتفاق".

ووقعت إيران على الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبري على الاتفاق النووي عام 2015، في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لكن الرئيس الحالي دونالد ترامب يعتبره من أسوأ الاتفاقات على الإطلاق.