ترامب يعلن عودة الأمريكيين المحتجزين في كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 9 مايو / آيار، عودة الأمريكيين المحتجزين في كوريا الشمالية، مع وزير الخارجية الخارجية مايك بومبيو كان برفقتهم.

وكتب ترامب على "تويتر": "بكل سعادة، أخبركم أن وزير الخارجية مايك بومبيو في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية قادما من كوريا الشمالية، وبصحبته 3 أمريكيين يتطلع كل شخص للقائهم".

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool بومبيو: الضغط الاقتصادي جعل كوريا الشمالية تعتقد أن من مصلحتها الحديث عن نزع "النووي"

وأضاف: "أتمنى أن يكونوا في صحة جيدة، وأتطلع إلى اجتماع جيد مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون".

ولفت ترامب إلى أن بومبيو وضيوفه سيصلون إلى أمريكا فجرا اليوم، وأنه سيكون في استقبالهم.

وقام بومبيو بزيارة رسمية، اليوم الأربعاء، إلى كوريا الشمالية، للترتيب للاجتماع المرتقب بين ترامب وكيم جونغ أون، وللاتفاق حول جدول أعمال القمة.

وزيارة بومبيو هي الأولى له بعد تولي منصب وزير الخارجية، لكنها قام بزيارة سرية قبل أسابيع عندما كان مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه".

وأعرب ترامب، أمس الثلاثاء، عن أمله في أن يتم الإفراج عن 3 أمريكيين محتجزين في كوريا الشمالية، أثناء زيارة وزير الخارجية، وهو ما تحقق اليوم، وتم الإعلان عنه.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018





يتبع…