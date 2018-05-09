الرئاسة الفرنسية: لقاء قريب بين لودريان ونظيره الإيراني ظريف

أكدت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف يلتقيان قريبا.

باريس — سبوتنيك. وكان بيان صادر عن الإليزيه، اليوم الأربعاء، ذكر تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني رغبة فرنسا في الحفاظ على الاتفاق النووي بكل جوانبه.

كما أشار البيان إلى أن ماكرون أكد للرئيس الإيراني رغبة بلاده في بدء محادثات على نطاق واسع مع كل الأطراف المعنية، انطلاقا من اتفاق 2015 النووي، للتوصل لإطار يكون لمصلحة الجميع، حول ما بعد الاتفاق النووي عام 2025، وأنشطة إيران البالستية، ودورها في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتا إلى أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وقال ترامب في كلمة متلفزة، "بعد استشاراتي مع قادة المنطقة والعالم استنتجت أنه لا يمكننا عبر هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على القنبلة"، مضيفا "أعلن انسحابي من الاتفاق النووي".

وأوضح ترامب أن الاتفاق لا يفعل أي شيء لمنع النشاط الإيراني المزعزع في المنطقة.