اللجنة النووية: مشروع قرار عاجل في البرلمان الإيراني بعد انسحاب أمريكا

وفي تصريح أدلى به لوكالة أنباء "فارس"، أوضح ذو النور أن مشروع القرار يتضمن 3 أجزاء، لافتا إلى أن "نواب المجلس وقعوا مشروع القرار هذا بمختلف توجهاتهم السياسية".
وأضاف أن "المشروع يلزم الحكومة بأن تأخذ الضمانات اللازمة من الأوروبيين ومجموعة (5+1) ما عدا أمريكا، وبطبيعة الحال فإن هذه الضمانات يجب أن تكون كاملة وشاملة ومتقنة".
وتابع رئيس اللجنة النووية البرلمانية، أنه "تم التأكيد في ملحوظة المشروع أن المفاوضات مع الأوروبيين لا ينبغي أن تستغرق أكثر من شهر واحد".
وقال إنه "لو لم يعط الأوروبيون الضمانات أو أعطوا الضمانات ومن ثم انتهكوها، فبإمكان الحكومة أن تشرع بدورة الوقود الكاملة، أي أننا كلفنا الحكومة بزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 190 ألف سو".
يذكر أن "سو" (Seperative Work Unit)، هو وحدة الفصل أو مقدار سرعة وقدرة الفصل السنوية لليورانيوم 235 من اليورانيوم 238 والذي يتم قياس إنتاجه بحسب الكيلوغرام.
وكان الرئيس الأمريكي رونالد ترامب قد أعلن، أمس، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الموقع بين مجموعة (5+1) وإيران عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات ضد طهران.
ولاقى هذا القرار انتقادا من الدول الخمس الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي؛ فيما امتدحت القرار إسرائيل وثلاث دول خليجية، هي السعودية والإمارات والبحرين.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع طهران، ودعا الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى الوفاء بالتزاماتها.
كما حث قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران على ضبط النفس، معربين عن أسفهم لقرار الرئيس الأمريكي، ومطالبين إيران بالالتزام بتعهداتها.
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