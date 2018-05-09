البنتاغون لا يتوقع طلب تمويل إضافي من الكونغرس بسبب الانسحاب من اتفاق إيران

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البنتاغون يقول إنه لا يتوقع طلب تمويل إضافي من الكونغرس بسبب الانسحاب من اتفاق إيران