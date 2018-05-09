ترامب: الإعلان عن مكان لقائي مع زعيم كوريا الشمالية في غضون 3 أيام

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب، في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، "سنعلن موعد ومكان انعقاد القمة ولقائي بكيم [جونغ أون] في غضون 3 أيام".
وكان كيم جونغ أون وقع اتفاق سلام مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، أواخر نيسان/أبريل الماضي، ينهي حالة الحرب المعلنة بين الجارتين منذ عقود.
وعقب توقيع الاتفاق بين الكوريتين في "بيت السلام" ببلدة بانمونجوم الجنوبية، أعلن ترامب أن التحضيرات جارية لعقد قمة تجمعه وجونغ أون.
وأعلنت كوريا الشمالية في 21 نيسان/أبريل توقفها عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لافتة إلى أنها لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لأنها استكملت التسلح النووي.
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