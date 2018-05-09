ترامب: الإعلان عن مكان لقائي مع زعيم كوريا الشمالية في غضون 3 أيام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن موعد ومكان انعقاد القمة الأميركية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سوف يُعلن في غضون 3 أيام.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب، في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، "سنعلن موعد ومكان انعقاد القمة ولقائي بكيم [جونغ أون] في غضون 3 أيام".



© AP Photo / Evan Vucci ترامب يعلن عودة الأمريكيين المحتجزين في كوريا الشمالية