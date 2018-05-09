وزير الدفاع الإيراني يتعهد بتعزيز القدرات الدفاعية والارتقاء بالقوة الصاروخية

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد أمير حاتمي، أن "الموقف السخيف وغير المهذب للرئيس الأمريكي لن يجد آذانا صاغية في العالم".

وأشار الوزير حاتمي إلى أن الشعب الإيراني "سيواصل نهجه المشرف بإرادة وعزم ثابتين".

وفي كلمة له أمام مسؤولين في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء وردا على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي قال حاتمي: إن موقف ترامب أظهر أن هذا الشخص لا يحترم مطلقا تعهدات بلاده، معتبرا أن اتخاذ مثل هذه السياسات سوف يزيد من عزلة الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى ويسهم في زعزعة الثقة بأمريكا في الساحة الدولية. بحسب ما نقلته وكالة "إرنا".

ولفت وزير الدفاع إلى أن الولايات المتحدة حاكت وخلال 40 عاما المؤامرات والدسائس ضد الشعب الإيراني منوها بأن الانسحاب من الاتفاق النووي دليل علي المواقف الشريرة التي تكنها أمريكا ضد إيران.

معتبرا أن هذا الموقف الأمريكي أكد مجددا صدق وصف الإمام الخميني الراحل بأنها "الشيطان الأكبر".

وأكد الوزير الإيراني قائلا: إنني أتعهد للشعب الإيراني الشريف وقائد الثورة الإسلامية بالعمل على تعزيز القدرات الدفاعية والارتقاء بمستوى القوة الصاروخية رغم أنف الحاقدين.