روحاني لماكرون: أوروبا تملك فرصة محدودة جدا لحفظ الاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أوروبا تملك فرصة "محدودة جدا" لحفظ الاتفاق النووي، مشددا على ضرورة ضمان منافع إيران من هذا الاتفاق بشكل واضح وصريح.

طهران — سبوتنيك. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله في اتصال هاتفي مع ماكرون، اليوم الأربعاء "أوروبا تملك فرصة محدودة جدا لحفظ الاتفاق النووي وإعلان التزامها به".

وأضاف روحاني "الاتفاق النووي اتفاق دولي، ونقض الولايات المتحدة الأمريكية له بشكل متكرر سوف يسجل بالتاريخ".

© AFP 2018 / GUILLAUME SOUVANT ماكرون يؤكد لروحاني رغبة فرنسا في الحفاظ على الاتفاق النووي بكل جوانبه

ونقل الموقع عن ماكرون قوله "أوروبا تعارض انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وتعمل بشكل منسجم للحفاظ على هذا الاتفاق".

وأوضح الرئيس الإيراني أن "التعاون بين فرنسا وإيران مهم من أجل حفظ الأمن في المنطقة".

إلى ذلك، قال ماكرون إن أوروبا تعارض انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وتعمل بشكل منسجم للحفاظ على هذا الاتفاق.

وذكر بيان للرئاسة الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، أن "ماكرون أكد لروحاني خلال اتصال هاتفي رغبة فرنسا في الحفاظ على الاتفاق النووي بكل جوانبه، مؤكدا ضرورة قيام إيران بالمثل".